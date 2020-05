Kontaktverbote, Ausgangssperren, Quarantäne - noch vor wenigen Wochen wäre vieles von dem, was heute unser Leben bestimmt, undenkbar gewesen. Ein Großteil unserer Grundrechte eingeschränkt: Versammlungsfreiheit, Wirtschafts- und Religionsfreiheit, die Freiheit der Bewegung. Eine Mehrheit der Bundesbürger unterstützt die Alltags-Beschränkungen wegen der Corona-Krise. Doch sind sie verhältnismäßig? Ist in Notzeiten jedes Mittel recht? Oder überschreitet die Regierung die Grenzen der Verfassung? Wird über die Risiken technischer Lösungen per App genügend diskutiert? Wie hoch ist der Preis an Datenschutz, Privatsphäre und Freiheitsrechten, den die Bürger zahlen? Ein Stimmungsbild zur heiklen Gratwanderung zwischen Freiheit und Gesundheitsschutz - mit dem liberalen Urgestein Gerhart Baum, Constanze Kurz vom Chaos Computer Club, Andreas Dresen, Regisseur und Verfassungsrichter in Brandenburg, dem Verfassungsrichter a.D. Udo Di Fabio und Ferdinand von Schirach