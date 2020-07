Bunny Rogers, 2019

Quelle: Kunsthaus Bregenz / Filip Olszewski

"I am an artist, I am an angel. Kill for me, die for me". Worte, die die Künstlerin Bunny Rogers der von ihr adapatieren Comicfigur Gazlene Membrane in den Mund legt. Im Video sitzt sie auf einem Tisch in der virtuellen Caféteria der Columbine Highschool. Von der Decke regnet die Sprinkleranlage. Bunny Rogers, Jahrgang 1990, ist eine US-amerikanische Künstlerin und Poetin, die schon sehr viel geschafft hat. Sie straft das Vorurteil lügen, junge Künstlerinnen würden nicht beachtet. Die Kunstwelt nennt sie "Shooting Star".