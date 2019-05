aspekte am 17. Mai 2019

Die alte Tabakstadt in Plovdiv, denkmalgeschützter Spielort im Kulturjahr - eine Bürgerinititaive hat den Abriss verhindert.

Quelle: ZDF/Gerald Giesecke

"Plovdiv? Nie gehört. Wo ist denn das?" Zumindest in den alten Bundesländern wird man diese Antwort öfters hören. Im Osten hingegen ist die Stadt ein Begriff: zweitgrößte Stadt Bulgariens, mitten im Lande gelegen, zu DDR-Zeiten ein begehrter Urlaubsort mit reichlich Altertum, Wein und natürlich der Nähe zum Schwarzen Meer. Mit seinen heute mehr als 350.000 Einwohnern gilt Plovdiv als am längsten dauerhaft bewohnte menschliche Siedlung schlechthin, als Ort mit 8000 Jahren Geschichte. Und wer war nicht alles dort im Laufe der Jahrtausende: Thraker, Griechen, Armenier, Osmanen, Juden, Muslime, Orthodoxe – und für lange Zeit die Römer. Sie hinterließen ein heute teil-restauriertes 180 Meter langes Stadion und die bis heute prächtigste Bühne der Stadt – das antike Theater auf einem der Hügel um das frisch herausgeputzte Altstadtviertel. Soweit die Antike, so weit so gut. Den Titel Kulturhauptstadt hat man aber nicht etwa mit den Schätzen der Stadt gewonnen, sondern mit einer offenen Bewerbung, die ihre Mängel thematisiert. Und so kam es auch zum Motto dieses Jahres: "Together". Der mangelnde Zusammenhalt in Plovdiv ist vielgestaltig, es fehlen Brücken. Brücken von der Antike ins EU-Europa, Brücken zwischen Identitäten. Unter anderem liegt Stolipinovo, eines der größten Roma-Viertel Europas, in den Grenzen der Stadt. Einheimische nennen es nur "Ghetto". Und dann ist da noch die Kontroverse um "Balkan Pride" - die umstrittene Ausstellung über die Schwulen- und Lesbenbewegung auf dem Balkan. Plovdiv: eine Entdeckung für Reisende, eine Stadt mit großer Kultur - und eine europäische Baustelle.