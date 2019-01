aspekte am 18. Januar 2019

Das hatte vor ihm noch keiner geschafft: Carlos Acosta, der Junge aus dem ärmlichen Havanna, der Sohn eines LKW-Fahrers und von diesem mit dem Kosenamen "Yuli" nach einem Gott der kubanischen Naturreligion benannt – dieser Carlos hatte ein Talent wie kein zweiter: Tanzen. Es dauerte ein paar Jahre, schwierige Jahre, und dann war er der erste schwarze Superstar des Ballett, der erste "Romeo" am Royal Ballett zu London. Im Biopic "Yuli" der Spanierin Iciar Bollain spielt Acosta - in England längst eine Art Popstar - nun sich selbst. Es ist die Lebensgeschichte eines klassischen Tänzers, der eigentlich lieber keine ‚Schwuchtel‘ sein und auf den Straßen HipHop tanzen wollte. Und der, wie er selbst sagt, wohl einzige Mensch in seiner Heimat, der nie fort wollte – und doch zum Globetrotter von Bühne zu Bühne wurde. "Yuli" erzählt aber auch vom tristen Leben in Kuba jenseits der touristischen Pfade und von einem jahrelangen Vater-Sohn-Konflikt – ohne den es den Weltstar Carlos Acosta nie gegeben hätte. Über all dem schwebt eine Kamera, die den Zuschauer Tanz in einer Intensivität erleben lässt, wie es sonst wohl am ehesten live gelingt.