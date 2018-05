aspekte vom 18. Mai 2018

Die Auseinandersetzung mit Rassismen und der postkoloniale Diskurs erfassen derzeit den Kulturbetrieb – von der Bildenden Kunst, über die Musikszene bis zum Theater. Es geht auch um einen Perspektivwechsel. – Und genau deshalb hat die junge Regisseurin Anta Helena Recke eine bereits existierende Inszenierung der Münchner Kammerspiele „einfach“ mal umbesetzt. „Mittelreich“, eigentlich ein bayerisches Familienepos mit typisch deutscher Geschichte, wird in ihrer Version ausschließlich von farbigen Schauspielern gespielt. „Schwarzkopie“ nennt sie das. Ihr Ziel: Sie möchte mit den Klischees der weißen Mehrheitsgesellschaft brechen. Als eine der "10 bemerkenswertesten Inszenierungen“ ist das Stück in diesem Jahr zum Theatertreffen in Berlin eingeladen worden. Regisseurin Anta Helena Recke ist in München geboren und selbst schwarz. Sie weiß, was es bedeutet, wenn die Zuschreibungen über die eigene Hautfarbe von außen kommen und wie es sich anfühlt, wenn man feststellt, dass die meisten Theaterstücke für weiße Menschen geschrieben wurden. aspekte hat sie in München getroffen und bei der Arbeit begleitet.