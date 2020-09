aspekte am 18. September 2020

Oliver Masucci als Rainer Werner Fassbinder

Quelle: Bavaria Filmproduktion

Im Mai diesen Jahres wäre Rainer Werner Fassbinder 75 Jahre alt geworden. Obwohl Fassbinder schon länger tot ist, als er gelebt hat, ist die Strahlkraft seines fast manischen Schaffens ungebrochen, er ist immer noch einer der bedeutendsten deutschen Filmemacher der jüngeren Zeit, seine Filme bieten in ihrer Leidenschaft nachfolgenden Regisseuren immer noch Inspiration und Orientierung. Eine große Hommage an Fassbinder und seinen Typus des Künstlers, der weder sich noch sein Ensemble, mit dem er mehr als ein Jahrzehnt arbeitete und lebte, je schonte, hat der Regisseur Oskar Roehler gedreht. Ein zweistündiges Biopic "Enfant Terrible" mit einem überragenden Oliver Masucci in der Rolle des Fassbinder, das tatsächlich die Intensität erfasst und verströmt, die Fassbinder ausmachte. Roehlers Film wäre in diesem Jahr in Cannes gezeigt worden, was jedoch wegen der Corona-Pandemie ausfiel, jetzt kommt er Anfang Oktober in die Kinos.