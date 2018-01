aspekte vom 19. Januar 2018

Bernhard Schlink: "Olga"; Diogenes-Verlag; 320 S., 24,- € Quelle: Diogenes Verlag

Für den Juristen war das Schreiben zunächst nur ein Hobby: doch mit seinem Roman „Der Vorleser“ wurde Bernhard Schlink vor 20 Jahren weltberühmt. Sein aktueller Roman „Olga“ ist wieder eine Reise in die deutsche Vergangenheit – diesmal wie ein Blick in ein deutsches Familienalbum: faszinierend fremd und vertraut zugleich. Im Zentrum steht ein armes Waisenmädchen, das sich eigenwillig und stark durchs Leben kämpft: Olga verwirklicht ihren Lebenstraum und wird Anfang des 20. Jahrhunderts Lehrerin in einem Dorf in Ostpreußen. Sie bleibt sogar mit ihrer großen Liebe Herbert zusammen, dessen Familie eine Heirat verhindert. Und doch spiegelt sich in ihrem Leben die schuldbeladene deutsche Geschichte: ihr Geliebter will hoch hinaus, sein Traum ist Deutschlands Größe. Aber auch Olga hütet ein Geheimnis. Über seinen rasanten Ritt durch das 20. Jahrhundert in Deutschland spricht Katty Salié mit Bernhard Schlink im Studio.