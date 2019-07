aspekte vom 19. Juli 2019

Vollgestopfte Straßen, Abgase, vollgeparkte Randstreifen und viele Verkehrstote. Unsere Städte sind nicht gemacht für das Auto. Zumindest nicht für so viele. Sie schaffen eine Reihe von Problemen: Umweltprobleme, Gesundheitsprobleme, Platzprobleme. 154 Stunden stecken Autofahrerinnen und – fahrer in Berlin pro Jahr im Stau. Doch Radfahren als Alternative? In Berlin oder Köln fühlt sich das oft an wie ein Überlebenskampf. Und auf dem Land? Da ist die Infrastruktur oftmals so schwach, ohne das Auto wären ländliche Regionen abgehängt von der Gesellschaft. Welche Rolle wird das Auto in der Zukunft noch spielen? Hat es überhaupt eine Zukunft? Welche Strategien braucht es? Denn eins ist sicher: Es braucht eine rasante Verkehrswende.