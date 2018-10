aspekte am 19. Oktober 2018

Vor 21 Jahren veröffentlichte Hilary Hahn ihre Debüt-Aufnahme mit Werken für Solo-Violine von Johann Sebastian Bach. Mit gerade einmal 17 Jahren erspielte sie sich im Nu auf spektakuläre Weise ihren Platz auf den internationalen Konzertbühnen. Die Klassik-Welt war nahezu geschockt – so elegant, so leidenschaftlich und mit solch meisterhaftem Können in jedem Ton hatte man diese Referenzwerke des Violin-Repertoires selten gehört. Als "Jahrhundertgeigerin" ist sie seitdem von den Konzertpodien weltweit nicht mehr wegzudenken. Nun vervollständigt Hilary Hahn mit ihrem neuen Album ihre Aufnahme von Bachs Sonaten und Partiten für Violine solo mit der Partita Nr. 1 und den Sonaten Nr. 1 und 2. Die Beziehung der mittlerweile 38jährigen Geigerin zu Bach reicht bis zu ihren allerersten musikalischen Erfahrungen zurück. Mittlerweile ist sie selbst Mutter und öffnet ihre Konzerte auch für Babys. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie isoliert das Leben als Mutter sein kann. In Deutschland war es in den letzten Jahren still um sie geworden, weil sie sich um ihre Familie in den USA gekümmert hat. Jetzt ist Hilary Hahn endlich auch wieder in Europa unterwegs.