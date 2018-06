aspekte am 2. Februar 2018

Thomas Scheibitz: Flatland, 2017, Öl, Vinyl, Pigmentmarker auf Leinwand, 280 x 450 cm Quelle: Atelier Scheibitz

In die Welt von Thomas Scheibitz einzutauchen heißt, zu lernen, was ein malerisches Problem ist. Und wie man vollkommen analog, mit Pinsel und Farbe, eine eigenes Universum erfinden kann. Der 49-Jährige, in Radeberg geborene Vollblutmaler stellt sich die Probleme selbst und ist extrem präzise bei der Ausführung seiner Gemälde. Kann man ein abstraktes Bild nacherzählen? Zum Beispiel "Eine gelbe Banane geht in einer Landschaft spazieren". Scheibitz meint: "Wenn man es nacherzählen kann, dann ist das Bild verloren." Ein hartes Kriterium, das er sich selbst auferlegt. Denn nachdem Gemälde alles dürfen, auch wieder gegenständlich sein, ist Malen ein verdammt harter Job, wenn man nie gesehene Bilder erfinden möchte. Seine Gemälde und Skulpturen haben eines gemeinsam: Sie verlocken mit ihren klaren Farben, kräftigen Linien und spannungsreichen Kompositionen. "Masterplan \ Kino" heißt seine aktuelle Ausstellung im Kunstmuseum Bonn. Hier treten 70 seiner Gemälde und Skulpturen in ein Gespräch, das den Betrachter zum Zuhören verführt. Die Titel, die Scheitbitz den Gemälden gibt, reichen von trockenen Himmelsrichtungen wie "WNW" bis zu "Paolo entkleidet Francesca in offener Gegend". Immer wieder tauchen versteckt Formen auf, die aussehen wie Herzen, Äpfel, oder Kerzen - aber genau das auch wieder nicht sind. Scheibitz baut vor uns etwas auf, das gleich wieder in der Form zerfließt. Anschauen kann man das. Erklären nicht.