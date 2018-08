Im Kino läuft in diesem Sommer Teil 2 von „Mamma mia!“ an: eine Hollywood-Schmonzette zum Soundtrack von Abba am Mittelmeer. Pausenlos sieht man auf die azurblaue See, auf überfüllte Schiffe, auf denen fröhliche Menschen tanzen. Vermutlich ahnt man in Hollywood nicht einmal, welche Assoziationen überfüllte Schiffe auf dem Mittelmeer bei Kinobesuchern in Europa auslösen. Dass viele bei diesen Bildern das Massengrab nicht ganz verdrängen können, zu dem das Mittelmeer geworden ist. Über 1400 Menschen sind allein in diesem Jahr ertrunken, weil sie übers Meer in eine bessere Welt wollten. Derweil verschärft sich die Sprache in der Flüchtlingsdebatte: Ein deutscher Minister gluckst fröhlich an seinem 69. Geburtstag, weil er 69 Menschen in die Hölle ihrer Heimat zurückschicken konnte. Eine besonders warmherzig wirkende Ministerin spricht von „Asyltourismus“, als drängten die Leute aus dem weiten Grenzgürtel südlich der EU, der durch US-Invasionen, anglo-französische Bombeneinsätze und stete deutsche Beihilfe komplett destabilisiert wurde, zum puren Vergnügen in den kalten Norden: als Touristen - wie in „Mamma mia!“ auf der Leinwand. Die Sprache in dieser „Flüchtlingskrise“, die in Wahrheit ein Versagen der Politik ist, verändert sich auf erschreckende Weise. Mitleid, Erbarmen, Empathie bleiben dabei auf der Strecke. Doch mit welchen Folgen? „aspekte“ sprach darüber mit der Linguistin Elisabeth Wehling, der Psychoanalytikerin Lilli Gast und der Historikerin Ute Frevert.