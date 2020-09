aspekte am 20. März 2020

"May we live in interesting times" – mögen wir in interessanten Zeiten leben, so lautete das Motto der letzten Kunst-Biennale in Venedig. Das klang schon letztes Jahr verdächtig nach einem Fluch. Aber jetzt hat sich der Fluch gegen den Fluchenden gerichtet. Die Börse ächzt, globale Handelsketten reißen. Die Welt ist aus dem Tritt. Weil Kultur nun mal eine zutiefst soziale Angelegenheit ist, trifft die Notwendigkeit zur Vereinzelung den Kulturbetrieb besonders hart. Wirtschaftlich - viele Selbstständige und freiberufliche Künstler stehen vor der Erwerbslosigkeit -, aber auch künstlerisch. Die Krise wird deutliche Spuren hinterlassen: bei Kinos und Clubs, Filmstudios und Kultureinrichtungen. Gesellschaftlich sind die Folgen kaum zu ermessen. Was wird aus einer Konsumgesellschaft, die nur eingeschränkt konsumieren kann? Wird sich die zaghafte Welle der Solidarität verstärken? Oder wird das gehortete Klopapier zum Menetekel unseres Landes? Entschleunigung und Rückzug ins Private sind das Gebot der Stunde. Philosophen wie Martin Heidegger betonen gerne, dass das Zurückgeworfensein auf das eigene Ich zu einem Erkenntnisgewinn führt. Wenn man es denn mit sich aushält. Sollten wir etwa klüger aus der Krise hervorgehen? Oder werden wir uns wünschen: "May we live in ordinary times"?