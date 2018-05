aspekte am 21. Juli 2017

Dreieinhalb Jahre waren sie unterwegs, durch 38 Länder. 96.700 Kilometer. "WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die Welt" heißt ihr Film von dieser Reise, 130 Kinominuten, die sich durch MundzuMund-Propaganda seit Wochen in den Kinos halten und dabei immer mehr Publikum mitnehmen. Denn der unverstellte Film von einem jungen Paar aus Freiburg, das einfach so um die Welt reist, mit fünf Euro Budget pro Tag, ohne Flugzeug, ohne eigenes Fahrzeug, mit nichts weiter als dem Campingzeug auf dem Rücken und der Bereitschaft, anzupacken, wo etwas anzupacken ist, schafft etwas Großartiges: Er gibt uns das Vertrauen in die Welt zurück, in fremde Menschen, Hilfsbereitschaft, Wärme, Lachen, Musik, in Neugier und die Lust am Entdecken. Natürlich hat das zuallererst mit den beiden Protagonisten zu tun, der 20-jährigen Gwen(dolyn) und dem neun Jahre älteren Patrick, die so positiv auf die Welt schauen, dass sie genau dieses Echo in ihrem Gegenüber auslösen - ob nun in den Weiten Kasachstans, in den Sandwüsten des Iran, im Hochgebirge Pakistans oder im eigentlich tramperfeindlichen Japan. Zur Halbzeit kommt in Mexiko – ungeplant, aber freudig begrüßt – ein Baby dazu, ändert Tempo und Verlauf der Reiseroute, aber nichts am Prinzip: Sich behutsam diese Welt anzuschauen, vor allem die Menschen, die auf ganz unterschiedliche Weise leben und sich doch erstaunlich ähneln in ihrer Freundlichkeit. Eine beruhigende Botschaft in unruhigen Zeiten.