aspekte am 21. September 2018

Lukas Rietzschel, gerade einmal 24 Jahre alt, hat ein fulminantes literarisches Debüt vorlegt – und angesichts der erschreckenden Ereignisse von Chemnitz nach Ansicht mancher Kritiker "den Roman der Stunde" geschrieben: "Mit der Faust in die Welt schlagen". Die Geschichte spielt in der Lausitz, tief im Osten, tief in der Provinz. Sie setzt ein im Jahr 2000. Elf Jahre sind seit der Wende vergangen. Die Eltern von Tobi und Philipp scheinen es geschafft zu haben – sie bauen ein eigenes Haus für die kleine Familie. Sie sind nicht in den Westen gegangen, haben trotzdem den Anschluss an die neue Zeit gefunden. Und doch ist der Ton des Romans trüb und grau. Die beiden Jungen sind verloren in einer Welt, die sie nicht verstehen, in der ihnen keiner Antwort auf ihre Fragen gibt und schon gar nichts erklärt. Was bedeutet "Jude"? Dieses fremde Wort, das Philipp auf dem Pausenhof als Schimpfwort aufschnappt. Warum machen die Erwachsenen so ein Gewese um ein dahin geschmiertes Zeichen auf einem Stein? Keiner spricht mit den Kindern darüber. Aber ständig hören sie, wie die Erwachsenen schimpfen, sich beschweren - erst über die Sorben, die angeblich viel mehr Geld haben als alle anderen, und dann über die Ausländer, die man hier nicht haben will. Zukunft? Perspektive? Die scheint es nicht zu geben - nicht für die Generation der Eltern und ebenso wenig für die Kinder, deren Lebensweg Lukas Rietzschel bis ins Jahr 2015 folgt. Da sind sie selbst junge Erwachsene und längt in die rechte Szene gerutscht. Der Ältere eher ein Mitläufer, der Jüngere bewusst und radikal. Rietzschel kommt aus der Gegend, in der sein Roman spielt, ist wie seine Protagonisten in den 90er Jahren geboren, kennt ihre Lebensumstände. Wahrscheinlich ist ihm "Mit der Faust in die Welt schlagen" auch deshalb so atmosphärisch-dicht gelungen.