aspekte vom 22. Februar 2019

Schlimmer kann die Krise kaum werden: Im Durchschnitt verdient man in Venezuela vier Dollar - im Monat. Jahrzehntelang wurde das Land, das nun kurz vor einem Bürgerkrieg zu stehen scheint, für sein großartiges Musik-Programm, genannt "El Sistema", bestaunt: Jedem Kind ein Instrument, auch in den Slums. Organisiert wie im Fussball - die besten spielen im National-Orchester. Und dort, auf nationaler Ebene, spielt auch sonst die Musik. Chefdirigent: Präsident Maduro und seine PR-Abteilung. Derzeit beklagen Musiker den Zusammenbruch der Klassik-Szene in Venezuela. "El Sistema" - das System, das noch vor ein paar Jahren mit seinen Spitzenmusikern stolz durch die Welt tourte und Größen wie den Star-Dirigenten Gustavo Dudamel hervorbrachte, steht vor dem Kollaps. Mehr als 40 Prozent der Mitglieder des Spitzenorchesters haben das Land verlassen. Andere kämpfen ums Überleben. Eine Soloflötistin leidet an Brustkrebs und kann ihre Behandlung nicht bezahlen. In Barcelona treffen wir die Ausnahmepianistin Gabriela Montero. Die Venezolanerin kritisiert nicht nur die Regierung, sondern sagt, dass auch die Musiklandschaft seit langem korrupt und gefährlich sei. In Madrid verdient ein ehemaliges Mitglied von "El Sistema" mittlerweile in einer Metrostation sein Brot. Er berichtet von den desaströsen und lange verschwiegenen Umständen der Klassik-Szene Venezuelas. "El Sistema", ein Orchester als Errungenschaft, als Instrument der Propaganda und auch als Opfer des "Systems".