aspekte vom 21. Februar 2020

Die Berlinale 2020 beginnt ernst - mit einer Schweigeminute im Gedenken an die Opfer in Hanau. Trauern und Feiern - dieser Widerspruch bestimmte den Auftakt der 70. Berliner Filmfestspiele. Es ist ein ein rundes Jubiläums-Festival und zugleich ein Neuanfang, denn es gibt eine neue Leitung der Berlinale. Ein erster Eindruck: alles ein bisschen wie immer, der Trubel, die Hitze im Kinosaal - und alles anders: – und natürlich die Stars, auf die man hier alle Jahre wieder voller Spannung wartet. Sigourney Weaver gehört diesmal zum Hollywood-Aufgebot. Starbesetzung auch in der Wettbewerbs-Jury: Ihr Präsident ist in diesem Jahr der britische Oscar- und Globe-Preisträger Jeremy Irons. Und auch Johnny Depp kommt nach Berlin – sehnsüchtig erwartet von seinen Fans. Mit seinem neuen Film ist er beklemmend nah dran an einer geheimnisvollen Krankheit, die an das aktuelle Corona-Virus erinnert: Es geht um die "Minimata"-Seuche, die in den 50er Jahren in Japan grassierte.