aspekte am 22. März 2019

"Hilfe, unser Wald stirbt!" Eine regelrechte Hysterie war in den 80er Jahren in Deutschland ausgebrochen. Das Waldsterben versetzte die Menschen in Angst und Schrecken. Damals begann man auch in den USA, von der "German Angst" zu sprechen. Der Wald ist dann doch nicht gestorben. Wohl auch wegen der Gegenmaßnahmen, die damals getroffen wurden. Der Historiker Frank Biess untersucht in einer anschaulichen Studie "Republik der Angst", wie wichtig Angst für die Geschichte der Bundesrepublik war. Biess lehrt in Kalifornien, was ihm einen Blick von außen ermöglicht. Er hat interessante Entdeckungen gemacht: Nach 1945 zum Beispiel hatten die Deutschen Angst davor, die Überlebenden des Holocaust könnten Rache an ihnen üben. Diese Angst ist völlig in Vergessenheit geraten – genauso wie die Angst vor der Automatisierung, die in der Zeit des Wirtschaftswunders aufkam. Mit den 68ern wuchs die Angst der linken Studierenden vor einem autoritären Staat und einer "faschistischen Repression", während das Bürgertum Angst vor einer Revolution hatte. Die Äußerung von Angst gehörte im Laufe der 70er Jahre auch zum guten Ton. In der Folgezeit kam es, wie Biess sagt, zu einer "Explosion der Angst", der Panik vor dem atomaren Supergau in den 80er Jahren. Vieles von dem hat sich nicht bewahrheitet. Aber: Die Angst, die die Menschen beherrschte, hatte durchaus auch eine für die Demokratie stabilisierende Wirkung, sagt Frank Biess.