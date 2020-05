aspekte on tour am 22. Mai 2020

Seit Mitte März verwandelt die Künstlerin Katharina Grosse mit ihrem Team die historische Halle des Hamburger Bahnhof- Museum für Gegenwart in Berlin sowie den Außenbereich hinter dem Gebäude in ein "expansives Bild". Wer Grosses Arbeiten kennt, weiß, dass die Frau mit ihrer Spraypistole raumgreifende, ortsspezifische Arbeiten erschafft, die die Malerei im 21. Jahrhundert in Frage stellen. Mit leuchtenden Farben überzieht sie alles, was sich ihr in den Weg stellt. Für ihre große Einzelausstellung hat sie sich die Hindernisse, die sie in der alten Ankunftshalle zum Strahlen bringt, selbst gebaut bzw. bauen lassen. Gigantische Styroporkörper, die in einer Spezialwerkstatt in Hannover angefertigt und dann mit über 30 LKW-Ladungen nach Berlin geschafft wurden, dienen ihr als Malfläche. Nach dem Motto "think big" geht es in Katharina Grosses Arbeiten inhaltlich und visuell immer um Grenzüberschreitungen. Um ein Sich-Hinwegsetzen und Sprengen von vorgefundenen Hindernissen und damit auch Sehgewohnheiten und Denkweisen. Sie schafft damit neue Räume, die den Blick auf das Vorgefundene verändern.