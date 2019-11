aspekte vom 22. November 2019

Ist auch seine Zeit um? Mit der #MeToo-Bewegung kamen auch Missbrauchsvorwürfe gegen Woody Allen von vor 27 Jahren wieder hoch. Er soll im Jahr 1992 seine Adoptivtochter sexuell missbraucht haben. In den USA ist Woody Allen zur Persona non grata geworden. Sein neuer Film "A Rainy Day in New York" wird dort nicht gezeigt. Die mächtigen Amazon Studios kündigten einen Vertrag über vier Filme mit dem Regisseur auf, unvermarktbar sei er geworden. Woody Allen klagte auf Schadensersatz. Inzwischen hat man sich finanziell geeinigt. Auch seine Autobiografie will kein Verlag drucken - Woody Allen gilt als "toxisch". In Europa kommt "Rainy Day" zwar in die Kinos, aber keiner der Schauspieler will den Film bewerben. Hauptdarsteller Timothée Chalamet und drei weitere spendeten ihre Gage an Organisationen für Vergewaltigungs- und Missbrauchsopfer. Früher rissen sich die Stars darum, in seinen Filmen mitzuspielen - heute distanzieren sie sich reihenweise, wollen nicht mehr mit ihm drehen. Woody Allen beteuert seine Unschuld - und seine Adoptivtochter Dylan bis heute ihre Version. Gegen Allen wurde nie Anklage erhoben, neue Beweise gibt es nicht. Wie in einer griechischen Tragödie steht Aussage gegen Aussage - was bleibt, ist eine zerbrochene Familie. Allens neuer Film aber ist wieder eine romantische Komödie, die nostalgisch New York verklärt. Eine junge Studentin himmelt naiv ältere Männer im Filmgeschäft an und ihr Freund findet die "Richtige". Woody Allen-Fans bekommen, was sie erwarten. Und den nächsten Film hat er schon abgedreht - in Europa hat er noch Geldgeber gefunden.