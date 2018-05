aspekte vom 22. September 2017

Das Berliner Ensemble erfindet sich neu. Oliver Reese, neuer Intendant des historischen Hauses, hat sich viel vorgenommen. Ein hochkarätiges Ensemble trifft auf die Regisseure und Regisseurinnen unserer Tage. Dazu eine ambitionierte Textgrundlage und fertig ist das neue BE? Wir schauen uns das Ganze genauer an. Zur Eröffnung am 21.September, drei Tage vor der Bundestagswahl, treibt natürlich die Frage um 'Wie politisch ist das neue BE'? Was haben die aktuellen Neuinszenierungen "Caligula" von Albert Camus und "Der Kaukasische Kreidekreis" von Bertolt Brecht mit der politischen Weltlage momentan zu tun? Wie soll sich das Theater gerade jetzt positionieren? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen des neuen BE, wo uns Intendant Oliver Reese, der neue Hausregisseur Michael Thalheimer, Moritz Rinke, Leiter der neu gegründeten Autorenwerkstatt, die Schauspielerinnen Constanze Becker und Stefanie Reinsperger Rede und Antwort stehen. Jo Schück wird am Eröffnungsabend live vor Ort sein und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Interview im "neuen" Berliner Ensemble treffen.