aspekte vom 23. August 2019

Vor 100 Jahren, am 21. August 1919, endete die Sitzungsperiode der verfassungsgebenden Nationalversammlung in Weimar. An diesem Tag entstanden eine Reihe diese Epoche prägende Bilder, als sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf den Treppen und dem Balkon des Nationaltheaters versammelten. Am Abend desselben Tages fand auf dem Theaterplatz ein Volksfest statt. Zum 100. Jahrestag wurden zur Eröffnung des Kunstfestes in Weimar die Fotos des Auszugs aus dem Deutschen Nationaltheater mit hunderten Weimarer Bürgern in dunkler Kleidung vor dem Deutschen Nationaltheater nachgestellt - eine "soziale Skulptur", die Bewusstsein für historische Entwicklungen schaffen soll, so der künstlerische Leiter Rolf C. Hemke. Die Zeitreise mit schwingenden Röcken, schwarzen Zylindern und historischen Redebeiträgen hat Regisseur Nurkan Erpulat vom Berliner Maxim-Gorki-Theater inszeniert. Das Kunstfest Weimar ist eines der größten Festivals für zeitgenössische Kultur in Ostdeutschland und hat in diesem Jahr unter anderem 22 szenische Projekte mit Ur- und Erstaufführungen im Programm.