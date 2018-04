aspekte vom 23. Februar 2018

Der Film "Utøya 22. juli" ist vor einer Woche fertig geworden und vom Schneidetisch in letzter Minute direkt in den Wettbewerb der Berlinale gekommen. "Utøya 22. juli" kommt aus Norwegen – und ist Terror auf der Leinwand. Utøya heißt die kleine Insel, auf der vor sieben Jahren 69 Kinder und Jugendliche in einem Sommerlager der norwegischen Arbeiterjugend von einem rechtsradikalen Extremisten erschossen wurden. Der Name des Mörders wird im Film bewusst nicht genannt, der Film konzentriert sich ganz auf die Opfer. 72 Minuten lang dauerte das Massaker damals im Juli 2011, bis endlich Hilfe kam nach Utøya. 72 Minuten lang waren die jungen Leute völlig allein gelassen, Freiwild für einen brutalen Killer in Polizei-Uniform. Diese 72 Minuten hat der Regisseur Eric Poppe jetzt in einer einzigen Kamera-Einstellung eingefangen - 72 Minuten aus der Sicht eines jungen Mädchens auf Utøya. Andrea Berntzen, Hauptdarstellerin in "Utøya", sagte am Sonntag auf der Berlinale-Pressekonferenz: "Ich habe als Schauspielerin in diesem Film gemerkt, was ich alles nicht weiß über dieses Massaker: Dass die jungen Leute, die unsere Aufmerksamkeit und unsere Unterstützung am meisten gebraucht hätten, in Vergessenheit geraten sind, weil sich alles um den Mann drehte, der das alles angezettelt hat. Ich fand das falsch und dachte, dass wir uns wirklich um die Opfer kümmern sollten und deshalb wollte ich diese Rolle gern spielen." Der Film soll in den nächsten Wochen erst einmal Überlebenden und den Familien der Toten in Norwegen gezeigt werden, bevor Schnipsel im Fernsehen oder im Internet herumgeistern. Immerhin konnten die Berlinale-Besucher "Utøya 22. juli" jetzt schon im Wettbewerb sehen. Eine extreme, verstörende Erfahrung. Und sicher wird, insbesondere in Norwegen, darüber diskutiert werden, ob man dieses furchtbare Ereignis so zeigen sollte. Dazu Regisseur Eric Poppe: "In gewisser Weise ist es auch eine Art Heilungsprozess: sich diesen Film anzusehen, auch die Wut zu spüren. Vor allem aber drückt der Film ihre Geschichte aus. Was die jungen Leute damals gefühlt haben, ist ja oft nicht in Worte zu fassen. Das ist vermutlich der Vorteil eines Films. Der kann das erzählen."