Quelle: S. Fischer Verlag

Warum haben Menschen ein starkes Gefühl von Bedrohung und Krise, während sie, neutral betrachtet, privilegiert und abgesichert sind? Weil sie fürchten, dass das angenehme Leben, das sie bisher nicht einmal besonders geschätzt haben, durch äußere Einflüsse in Gefahr ist. Das sagt Mina Wolf, die Protagonistin in Monika Marons Roman "Munin oder Chaos im Kopf". Mina Wolf, Journalistin in mittleren Jahren, verbringt den Sommer damit, einen Aufsatz über den Dreißigjährigen Krieg für die Festschrift einer westfälischen Kleinstadt zu schreiben. Eine verrückte Nachbarin, die jeden Tag von morgens bis abends auf ihrem Balkon schief und lauthals singt, bringt sie dazu, vornehmlich nachts zu arbeiten. Die kleine Straße im gutbürgerlichen Westen Berlins gerät durch dem ständigen Gesang in Aufruhr und in Minas Kopf vermischen sich der Dreißigjährige Krieg, die täglichen Horrormeldungen über Krieg und Terror mit der anschwellenden Aggression in der Nachbarschaft zu einer düsteren Endzeitstimmung. All das bespricht sie mit einer überraschenderweise der menschlichen Sprache mächtigen Krähe, die sie zunächst nur füttert, mit der sie sich aber bald in regelmäßigem Zwiegespräch auch über die großen Fragen der Menschheit auseinandersetzt. Mina nennt die Krähe "Munin". Eine Debatte hat Marons Roman ausgelöst, weil beispielsweise Mina Wolfs ziemlich handfeste Angst vor einem radikalen Islam und die Angst vor zu vielen jungen einwandernden Männern eine Entsprechung in zahlreichen Artikeln und Essays findet, die Maron seit einigen Jahren verfasst und in denen sie sich dezidiert politisch äußert. Angela Merkel, deren Flüchtlingspolitik sie heftig ablehnt, sei eine Vampirin, die dem parlamentarischen System das Blut aussauge, sie fürchte, angesichts der zunehmenden Anzahl von kopftuchtragenden Muslimas, dass ihre eigene (nicht-muslimische) Enkelin eines Tages ebenfalls ein Kopftuch tragen müsse. Macht sich Maron damit zum Sprachrohr der AfD-nahen neuen Rechten? Schaden ihre politischen Ansichten ihrem Roman, der von Literaturkritikern für seine stilistische Leichtigkeit, seine Eleganz und seinen Witz gelobt wird?