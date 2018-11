aspekte vom 23. November 2018

Sie ist die berühmteste Kinderbuchautorin der Welt: Astrid Lindgren. In ihren Geschichten zeigt sie meist eine Welt, in der die Kinder allein zurechtkommen – und dennoch nicht einsam sind. In jungen Jahren musste sie selbst eine traumatische Erfahrung machen, über die sie lange Zeit ihres Lebens überhaupt nicht gesprochen hat - auch nicht mit ihrer eigenen Familie. Ein neuer Spielfilm bringt jetzt diese Geschichte auf die Kinoleinwand: Sie wurde mit 18 unverheiratet schwanger und musste ihren Sohn bei einer Pflegemutter in Dänemark lassen, konnte ihn erst als Kleinkind zu sich nach Stockholm holen. Gerade da hat sie die Erfahrung machen müssen, wie schmerzhaft öffentliche Aufmerksamkeit sein kann. Auch deshalb sieht ihre Tochter Karin Nyman so einen Film, der nur diese Erfahrung in den Mittelpunkt stellt, kritisch. Wie hat die größte Kinderbuchautorin ihre eigenen Schicksalsjahre gemeistert?