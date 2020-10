aspekte vom 23. Oktober 2020

Ein märchenhafter Roman über die Gründung und Anfangsjahre der Augsburger Puppenkiste.

Quelle: Kiepenheuer & Witsch

Und wer erinnert sich nicht gerne an die Augsburger Puppenkiste? Auch der Autor Thomas Hettche war fasziniert von den Geschichten um Urmel und Jim Knopf. Er widmet dem Marionettentheater seinen Roman "Herzfaden". Im Mittepunkt steht "Hatü", deren Vater Walter Oehmichen, die "Kiste" kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen hat – in einer Zeit, in der Deutschland in Trümmern lag und die Sehnsucht nach harmloser Zerstreuung groß war. Hatü, damals ein Teenager, ist von Anfang an dabei – als Marionettenspielerin und Puppenschnitzerin. Anhand ihrer Geschichte beleuchtet Thomas Hettche die Situation einer ganzen Generation, die im Nationalsozialismus aufgewachsen ist und deren Kindheit und Jugend durch die Nazi-Propaganda geprägt war.