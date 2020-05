Mit Judith Schalansky ("Verzeichnis einiger Verluste") wendet sich aspekte dem zu, durch das sich der gegenwärtige Zustand auszeichnet: dem Begriff des Verlusts in seinem existentiellen Sinn. Was bedeutet Verlust von Gewohnheiten, Liebgewonnenem, Freiheiten für unsere Gesellschaft? Und was machen wir daraus? Wie formen uns Verluste langfristig?