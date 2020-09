aspekte vom 24. Januar 2020

Erneut erhebt eine Frau Vorwürfe gegen Starregisseur Polanski.

Schon 1977 war er in den USA angeklagt, die damals 13jährige Samantha unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. In einem Deal mit dem Richter bekannte Polanski sich lediglich „ungesetzlichen Geschlechtsverkehrs“ (mit einer Minderjährigen) schuldig, unterzog sich 42 Tage in einem Gefängnis einer psychiatrischen Untersuchung und rechnete mit einer Bewährungsstrafe. Als sich jedoch abzeichnete, dass sich der Richter nach öffentlicher Kritik nicht an die Absprache halten werde, floh Polanski aus den USA und kehrte nie zurück. Die ursprünglichen Anklagepunkte und ein internationaler Haftbefehl gegen ihn bestehen weiter. Samantha Geimer betont bis heute, es sei keineswegs, wie Polanski behauptet, einvernehmlicher Sex, sondern Vergewaltigung gewesen. Sie hat ihm inzwischen – nach Zahlung eines Schmerzensgeldes - verziehen und fordert eine Einstellung des Verfahrens. Als Polanski 2009 in der Schweiz verhaftet und unter Hausarrest gestellt wurde, unterzeichneten die Petition für die Freilassung „eines der größten Filmemacher der Gegenwart“ über 200 prominente Kulturschaffende und Intellektuelle. Heute dagegen – nachdem die #MeToo-Debatte auch Frankreich erreicht hat - findet sich so gut wie niemand mehr, der ihn verteidigt. Trotz aller Debatten um Polanski: Sein Dreyfus-Film ist ein Publikumserfolg.