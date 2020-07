aspekte vom 24. Juli 2020

Kathrin Passig, Aleks Scholz: Handbuch für Zeitreisende. Von den Dinosauriern bis zum Fall der Mauer; 323 S., 20,– €

Quelle: Rowohlt Berlin

Seit Albert Einsteins Relativitätstheorie(n) und der Entdeckung der geheimnisvollen Welt der Quanten sind Zeitreisen zumindest theoretisch denkbar. In der Populärkultur sind sie bereits an der Tagesordnung. Unlängst wurde der deutsche Netflix-Hit „Dark“ zur weltweit besten Serie des Streaming-Anbieters gewählt. Auch hier geht es um Zeitreisen. Was den fiktionalen Helden allerdings fehlt, ist ein verlässlicher Reiseführer für Zeiten jenseits der Gegenwart. Das „Handbuch für Zeitreisende“ von Kathrin Passig und Aleks Scholz hätte wahrscheinlich geholfen. Neben einem umfassenden Ratgeberteil (Was anziehen im Pleistozän? Darf man Tiere essen, die in der Gegenwart bereits ausgestorben sind?), empfiehlt das Handbuch unvergessliche Wochenendtrips für Augen (Granada! Aber erst nach 1350, sonst könnte einen die Pest erwischen) und Ohren (Keinesfalls Bachs verschollene Passionen verpassen - der Eintritt ist frei!) und gibt gute Ratschläge fürs Überleben in der Vergangenheit (leider gar nicht so einfach). Solange das praktische Ausführen von Zeitreisen noch auf sich warten lässt, können die Leser schon mal in aller Ruhe ihre Lieblingsziele und -zeiten auswählen. Das Handbuch ist unbedingt empfehlenswert bei Fragen „nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“.