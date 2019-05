aspekte am 24. Mai 2019

Taron Egerton als Elton John im Film "Rocketman"

Quelle: Walt Disney France

Elton John zieht sich vom Tourleben zurück. Mit 72 Jahren scheint es für ihn an der Zeit zu sein zurückzublicken und sich allmählich zurückzuziehen, aber er macht das natürlich nicht im kleinen Stil: Seit letztem Jahr ist er auf Abschiedstournee, ganze drei Jahre lang soll diese gehen. "Rocketman", der von ihm mitproduzierte Spielfilm über sein Leben, hatte Premiere beim Festival in Cannes und kommt am 30. Mai in die Kinos. Die Autobiographie "Ich" ist ebenfalls fertig geschrieben und wird im Herbst weltweit veröffentlicht. Der Troubadour und Paradiesvogel am Piano malt kräftig an seinem eigenen Heiligenbild mit und zeigt der Welt, wie sie sich an ihn erinnern soll. Nur gut, dass er über genug Selbstironie verfügt, auch die albernen und düsteren Momente in seiner langen Karriere nicht auszusparen - eine Verneigung vor dem Mann am Klavier, der uns "Tiny Dancer" und "Candle in the Wind" beschert hat. Unter dem Namen Reginald Dwight war er ein junger Engländer, den seine Großmutter sehr früh fürs Klavierspielen begeisterte - unter dem Namen Elton John ist derselbe Mann einer der größten Musiker und schillerndsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Diesen Wandel will die Filmbiografie "Rocketman", die gerade in Cannes Premiere feierte, zeigen. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Elton Johns glitzernde Kostüme, sondern auch seine Süchte und sein Kampf mit seiner Sexualität. Taron Egerton spielt und singt Elton John. Regie führt Dexter Flechter, der mit "Bohemian Rhapsody" einige Oscars gewann.