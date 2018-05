aspekte vom 24. November 2017

Angela Merkels Führungsstil ist berühmt-berüchtigt: das Abschleifen von Ecken und Kanten, pragmatische Problembewältigung, eine Politik des Ausgleichs und der Balance. Doch nun, sagt der Kasseler Soziologe Heinz Bude, kommt dieser Führungsstil an sein Ende. Wie in anderen Ländern auch, betonen die politischen Parteien in Deutschland wieder mehr ihr politisches Profil und ersetzen Pragmatismus durch Programmatik. Doch warum geschieht das? Und auf was für eine Gesellschaft, auf was für Wähler trifft die politische Elite der Republik? Bude betont, dass es Deutschland wirtschaftlich hervorragend geht. Doch zugleich drifte die Gesellschaft immer mehr auseinander: Das Grundversprechen der Bundesrepublik, Wachstum erzeuge Wohlstand für alle, der sogenannte "Trickle Down Effekt", gilt nicht mehr. Wir sprechen mit Heinz Bude über die Lage einer verunsicherten Mittelschicht, in der breite Teile Angst vor Statusverlust haben - zum Beispiel in den Städten unter Gentrifizierungsentwicklungen leiden, während eine neu entstandene Unterschicht mit knapp 1000 Euro netto über die Runden kommen muss und die Konkurrenz von Arbeitsmigranten im Billiglohnsektor fürchtet. Die AfD versucht nun, diese Menschen mit ihren stark unterschiedlichen Interessen als Wähler zu gewinnen, unter anderem mit einem Versprechen, die Bezugszeiten für das Arbeitslosengeld zu verlängern. Die AfD macht das, wie Bude sagt "wahnhafte" Versprechen, sowohl sozial wie auch kulturell wieder "Raum exklusiver Solidarität" herzustellen. Diesem Programm stehen Teile der Mittelschicht gegenüber, die kosmopolitische Werte vertreten und zu den Gewinnern der Globalisierung zählen. Hinzu kommt eine Oberschicht, die ihr Geld auf Paradiesinseln vor dem Fiskus versteckt. Wir sprechen mit Bude darüber, was diese stark segmentierte deutsche Gesellschaft noch verbindet und welche Auswirkungen dies auf die politische Stabilität der Republik hat.