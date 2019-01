aspekte am 25. Januar 2019

74 Jahre nach dem Ende des Holocaust haben sich Konrad Rufus Müller, bekannt als Kanzlerfotograf, und seine Kollegin Alexandra Föderl-Schmid, Israel-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, auf eine Reise durch Israel begeben - auf der Suche nach den Zeugen des Grauens, den Überlebenden. Um deren Geschichten und Gesichter zu verewigen. Sie haben 25 der letzten Holocaust-Überlebenden getroffen und deren ergreifenden Berichte über KZ-Inhaftierungen, gefahrvolle Fluchten und verhinderte Einreisen nach Israel angehört. Nach jedem Gespräch machte Müller seine Fotos: sechs bis acht Mal drückte er den Auslöser. Der handwerkliche Prozess war eine Sache von Minuten. "Ich möchte die Seele der Menschen nach außen holen", sagt Müller. Als Kind bekam er ein Buch über den Holocaust in die Hand. Er sah Fotos, die ihn schockierten und sein ganzes Leben nicht losließen. Mit seinen Porträts will er die Botschaft der Überlebenden dokumentieren: "Seht her, wir haben es doch geschafft. Wir sind hier. Hitler ist nicht hier." Das Projekt, aus dem das Buch "Unfassbare Wunder" entstanden ist, ist Erinnerung und Warnung - in einer Zeit, in der laut einer aktuellen Studie 40 Prozent in der Altersgruppe von 18-34-Jährigen wenig bis gar nichts vom Holocaust wissen.