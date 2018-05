aspekte am 25. Mai 2018

Die in Argentinien geborene und in Israel aufgewachsene Künstlerin Mika Rottenberg beschäftigt sich mit den Kreisläufen der Produktion und der Zirkulation von Waren. Bereits 2007 wurde sie vom New York Magazine in die Liste der 'young masters' aufgenommen und stellt seither weltweit aus. Spätestens seit ihrem Beitrag für die 'Skulptur Projekte 2017' in Münster ist Rottenberg auch einem breiteren Publikum bekannt. Ihre Kunst befindet sich irgendwo zwischen absurden Produktionskreisläufen und Frauen, die sehr selbstbewusst "anders" sind - entweder von üppiger Leiblichkeit oder sonderbarer Schönheit. Der Feminismus, den sie propagiert, hat dabei nichts mit verkrampftem Geschlechterkampf zu tun, sondern macht auf spielerische Art klar, dass die Machtstrukturen immer noch von Männern dominiert sind. Mika Rottenbergs Installationen sind sinnliche Überraschungskisten - Lachen ist erlaubt, manchmal sogar unvermeidbar. In den reduzierten, wunderschönen Räumen von Peter Zumthors Kunsthaus in Bregenz tobt sich Mika Rottenberg zur Zeit aus und verführt die Besucher zum selbstironischen Innehalten mit sinnlichem Mehrwert. Die erlösende Erkenntnis: Kunst darf Spaß machen!