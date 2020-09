Quelle: Heyne Hardcore

Als "Blondie" führte sie ein wildes, freies Leben im New York der Sechziger und Siebziger Jahre. David Bowie, Warhol, Velvet Underground ... mit nahezu allen großen Ikonen der Zeit teilte sie so Manches. Und ist selbst längst ikonenhaft. Songs wie "Heart of glass", "Call me" und "The Tide is high" haben wir alle im Ohr. Nun zieht Debbie Harry - die ihren bürgerlichen Namen einer frühen Adoption 'verdankt' - Bilanz, hat ihr turbulentes Leben aufgeschrieben. "Face it" - so der Titel. Harry lässt ihre Leser dabei auch offen in die Abgründe ihres nicht immer so erfolgreichen und glamourösen Lebens blicken: Jahre mit kaum Geld, Zimmer ohne Heizung, alleine in New York. Sie hat sich durchgeschlagen. Bis zum Welterfolg.