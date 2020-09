aspekte vom 25. September 2020

Quelle: Galiani-Berlin

Noch im Jahr 2016 versuchten sich allein im Cree-Dorf Attawapiskat fast einhundert Jugendliche das Leben zu nehmen – in dem Jahr, in dem Premier Justin Trudeau die Rechte der Indigenen Kanadas endlich anerkannte. Nirgendwo auf der Welt liegt die Selbstmordrate von Teenagern höher als unter jungen Indianern in Kanada. Verschleppt in sogenannte "Residential Schools" im Süden, tausende Kilometer getrennt von ihren Eltern in den Reservaten der First Nations, wurden sie "assimiliert" – abgerichtet zu "gebrauchsfähigen" Bürgern dieses wunderbar weißen Landes. Der Schweizer Historiker Manuel Menrath ist dorthin gefahren, wo die ersten Siedler Amerikas durch Kälte und Unwirtlichkeit der Natur vom Genozid verschont blieben. Dorthin, wohin keine Straße führt: zu den Cree und Ojibwe in ihren Reservaten. Sie vertrauten ihm, nahmen ihn mit zu ihren rituellen Festen und zur Jagd, erzählten von ihrem Land, der Natur, ihren Vorfahren und ihrer Leidensgeschichte. Menraths faszinierender und zugleich verstörender Tatsachenbericht "Unter dem Nordlicht" erhebt in erschütternden Gesprächen Anklage - ein packendes Buch, das ein anderes, ein verstörendes Bild von Kanada zeigt, das in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse ist.