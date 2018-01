aspekte gab sie eines ihrer ersten Interviews: Grace Jones. Das war 1981. Damals wie heute: sie ist ein Original. Ihre schillernde und gelegentlich geradezu furchteinflößende Bühnenpräsenz beeinflusste viele namhafte Künstlerinnen - von Lady Gaga über Rihanna bis Miley Cyrus. Ende der 80er wurde es still um die Stil-Ikone des "Afro-Futurismus", doch 2012 kam es zum Comeback beim Jubiläum der britischen Queen - live vor dem Buckingham Palace. Und mancher Fan fragte sich, wie man die Welt eigentlich ohne sie ertragen konnte. Aufgewachsen ist Jones in einem unterdrückten Umfeld. Ein Zuhause ohne Fernsehen, ohne Radio oder Musik - dafür aber die Bibel und viele Schläge. Heute sagt sie: ihre Wut habe ihr die Kraft für ihre energetischen Auftritte gegeben – und tut das auch heute noch. Für ihren Dokumentarfilm "Bloodlight and Bami" begleitete Regisseurin Sophie Fiennes die Diva mehr als acht Jahre. Ob privat und ungeschminkt, ob als Künstlerin, Partygängerin oder auf den Spuren ihrer Familie in Jamaika – immer wirkt die mittlerweile fast 70-Jährige besonders, fast wie von einem anderen Stern. Doch sie verweist auch auf ihre irdische Seite: "I am human, man!" Unvergessen ihr berühmter Talk Show-Auftritt 1983, bei dem sie Moderator Russell Harty mehrfach einen über die Rübe zog. "Disrespect" - geht gar nicht. Jones: "Ich warne ja immer vor – wer dann aber nicht hört, ist selber Schuld." Nur wenige Künstler können ihr Publikum auch gebannt halten, wenn die Technik zusammenbricht oder das Licht ausfällt. Sie kann das: "Ich trete auf – auch ohne Schnickschnack. Die Bühne ist ein einsamer Ort … aber auch ein faszinierender.“ Einsam und faszinierend. Grace Jones.