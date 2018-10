aspekte am 26. Oktober 2018

Den Georg-Büchner-Preis, die bedeutendste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur, bekommt in diesem Jahr die Schriftstellerin Terézia Mora. Mora, die als Angehörige der deutschsprachigen Minderheit in Ungarn aufgewachsen ist und seit 1990 in Berlin lebt, wird für ihr bisheriges Werk geehrt, das drei Romane ("Alle Tage", "Der einzige Mann auf dem Kontinent", "Das Ungeheuer") und zwei Bände mit Erzählungen ("Seltsame Materie", "Die Liebe unter Aliens"), umfasst, ferner Poetik-Vorlesungen, ein Theaterstück und Essays. Die Jury begründet ihre Entscheidung folgendermaßen: "In ihren Romanen und Erzählungen widmet sich Terézia Mora Außenseitern und Heimatlosen, prekären Existenzen und Menschen auf der Suche und trifft damit schmerzlich den Nerv unserer Zeit. Schonungslos nimmt sie die Verlorenheit der Großstadtnomaden in den Blick und lotet die Abgründe innerer und äußerer Fremdheit aus. Dies geschieht suggestiv und kraftvoll, bildintensiv und spannungsgeladen – mit ironischen Akzenten, irisierenden Anspielungen und analytischer Schärfe." Ein Treffen mit Terézia Mora vor der Verleihung des Georg-Büchner-Preises am 27. Oktober in Darmstadt.