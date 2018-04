aspekte am 27. April 2018

Den Keller aufzuräumen ist vergleichsweise harmlos gegen das, was die Staatlichen Museen zu Berlin mit ihren umfassenden Kunstbeständen in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Alte Nationalgalerie, Neue Nationalgalerie, Museum Berggruen und der Hamburger Bahnhof haben die Bestände umgekrempelt, Werke von Max Liebermann, Karl Schmidt-Rottluff, Edvard Munch oder Mark Rothko neu betrachtet. Die Sammlung wird unter dem Titel "Hello Word" erstmals kritisch auf ihre eurozentristische Prägung hin abgeklopft. Die Künstler der Avantgarde des 20. Jahrhunderts hatten sich zwar von afrikanischer, asiatischer oder südamerikanischer Kunst beeinflussen lassen, aber die einheimischen Übersee-Künstler wurden nicht gekauft. Schon gar nicht von den Nazis, die der Berliner Sammlung zwischen 1933 und 1945 schwer zusetzten und große Teile als 'entartet' entsorgten. Dabei sind auch unbekannte Perlen wie das Werk des Malers und Komponisten Walter Spies verschwunden. Spies war der Liebhaber von Fritz Murnau und wirkte an dem Film "Nosferatu" mit. Als Homosexueller verließ er schon 1927 Deutschland und gelangte über Jakarta in die Emigration nach Bali. Dort beeinflusste er mit seinem Malstil nicht nur die balinesische Kunst, sondern war maßgeblich an der Entstehung des Sehnsuchtsmotivs Bali beteiligt - und letztlich an der Entdeckung von Bali als Reiseziel für kreative und wohlhabende Europäer. So wurde er 1932 von Charlie Chaplin besucht. Die Filmaufnahmen dieses Besuches zeigen die beginnende Popularität des Ortes. Tragischerweise wurde Spies von den Nazis selbst auf Bali heimgesucht, das 1938 niederländische Kolonie wurde. Er starb 1942 auf dem Weg von einem Internierungslager zum nächsten auf einem Schiff, das von einer japanischen Bombe zerstört wurde. "Hello World" ist ab dem 27. April im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen ist. Sie ist Teil einer bundesweiten Ausstellungsserie "museum global", die die Bestände deutscher Museen auf ihre Sammlungspolitik hin befragt.