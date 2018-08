aspekte on tour vom 27. Juli 2018

Einen „Heimatfilm“ hat die junge Regisseurin Lisa Miller gedreht und damit beim letzten Max-Ophüls-Festival gleich zwei Preise gewonnen – für das beste Drehbuch und als bester Film. „Landrauschen“ erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die nach ein paar Jahren aus Berlin in ihr Heimatdorf zurückkehrt: Bubenhausen ein 600-Seelen-Ort in Bayrisch-Schwaben. Bubenhausen gibt es wirklich und Katty Salié verabredet sich mit der Filmemacherin am Ort des Geschehens zu einem Gespräch über den aktuell so strapazierten Begriff Heimat.