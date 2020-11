Kultur und Klimawandel auf Spitzbergen

Saxophonist und Sänger Håkon Kornstad ist zu Gast beim Arctic Chamber Music Festival.

Quelle: ZDF

Eisbären, Nordlicht und Arktisforschung – damit lockt Spitzbergen nahe dem Nordpol immer mehr Reisende an. Seit wenigen Jahren kommt auch die Kultur dazu. Mittlerweile gibt es hier in den Wintermonaten zahlreiche Festivals. Doch wie viel Tourismus verträgt die vom Klimawandel bedrohte Inselgruppe? In welchem Verhältnis stehen Festivalkultur und Klimaschutz in diesem fragilen Ökosystem? Das Arctic Chamber Music Festival zum Beispiel bietet eine Woche lang klassische Werke auf Gletschern und in still gelegten Kohleminen. Rechtfertigt das beeindruckende Kunsterlebnis die desaströse Klimabilanz eines solchen Festivals?