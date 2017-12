aspekte vom 27. Oktober 2017

Der IS verliert in Syrien und im Irak immer mehr an Boden. Die Ausreisen in das Kampfgebiet werden weniger. Kann der Islamismus nun endlich besiegt werden? Nein, sagen führende Intellektuelle in Frankreich. Denn das Problem liegt woanders: in einem politischen Islam, der eine Religion pervertiert hat und unsere Kinder verführt. Aber es gibt in Frankreich inzwischen so etwas wie einen Counter-Dschihad - ein Bürgerengagement gegen den Fanatismus im Herzen der Republik: Zu ihm gehören: Intellektuelle, Islamwissenschaftler, Holocaust-Überlebende - und Mütter. Sie alle haben für sich entschieden, dass sie nicht mehr schweigen wollen, dass sie die Debatte um die Radikalisierung laut führen wollen und in der Öffentlichkeit. Wir haben einige von ihnen in Frankreich getroffen.