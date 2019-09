aspekte vom 27. September 2019

Quelle: reuters

Es gibt sie nicht mehr, die großen Mode-Designer, die mit und in ihrem Namen Labels von Weltruhm gründeten. Der wohl letzte Lebende war "YSL" - Yves Saint Laurent. Im Jahre 1998, zehn Jahre vor dessen Tod, gewährte sein Lebens- und Geschäftspartner Pierre Bergé einer Filmcrew um Regisseur Olivier Meyrou großzügigen Zugang zum Pariser Modehaus und seinem Star. Es sollten knapp drei Jahre werden, in denen gerade mal 18 Stunden Drehmaterial entstanden. Einer der Grunde dafür: YSL erscheint sehr selten vor der Kamera. Die Schneiderei, die Geschäfts- und Ankleideräume - alles erscheint in diesem Film wie am Hofe, und nur höchst selten bequemt sich der Monarch hinab, zu begutachten, wie dort mit höchster Akribie kostbare Einzelstücke aus seinen Skizzen entstehen. YSL selbst erscheint dabei alles andere als souverän, mondän, herrisch: Umgeben von respektvollen, teils devoten Untergebenen, erlebt man in dieser Doku einen flirrigen Künstler, einen Menschen, von Nervosität und Ängsten gezeichnet, einen "präzisen Schlafwandler, der nicht gestört werden sollte", so Pierre Bergé. Bergé und Yves Saint Laurent - keiner wäre ohne den anderen das geworden, was er letztlich wurde, das macht dieser Film deutlich. Von Bergé als eine Art Vermächtnis initiiert, wurde diese Dokumentation dann doch nicht ganz so wie dieser sich das vorgestellt hatte. Nach Fertigstellung erteilte er ein Aufführungsverbot - es dauerte (mit einer Ausnahme, einer Vorführung bei der Berlinale) zehn Jahre, bis Bergé kurz vor seinem eigenen Tod dann letztlich doch seine Freigabe erteilte. "Celebration" - so der Name des Films, ist ein Dokumentarfilm im besten Sinne.