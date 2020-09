Sally Potter, Javier Bardem, Elle Fanning und Salma Hayek

Quelle: reuters

"The Roads Not Taken" handelt von Lebenswegen, begangenen und mehr noch den nicht begangenen. Es umspannt einen sehr emotionaler Tag im Leben von Leo, einem in die Jahre gekommenen Schriftsteller – überragend gespielt von Javier Bardem - und dessen Tochter Molly (Elle Fanning). Leo ist dement – und traumwandelt, mäandert neben seinem nicht mehr allein zu meisternden 'real life' in New York City gleichzeitig in zwei vergangenen Leben. In einem ist er unterwegs in Mexiko, mit der vielleicht großen Liebe seines Lebens (voller Power gespielt von Salma Hayek), im anderen sucht Leo kreative Einsamkeit auf einer griechischen Insel. Gleichzeitig verängstigt beim Zahnarzt in New York und über leeren Seiten in der Ägäis brüten; gleichzeitig unnahbar, abwesend zu sein und sich doch so sehr - und nahezu nonverbal - nach Wärme sehnen, das schafft so nur Bardem. Seinen Titel verdankt der Film von Star-Regisseurin Sally Potter dem berühmten Gedicht "The Road not taken" des US-Autors Robert Frost – es ist mehr als 100 Jahre alt und handelt vom vermeintlichen freien Willen. Es 'spricht' mit allen, die über ihre gegangenen und nicht gegangenen Wege reflektieren - und wer täte das nicht? Es ist ein Film über das Verhältnis von Schicksal und Entscheidungen, nicht zuletzt auch ein Film über Respekt und Würde.