aspekte am 28. Juli 2017

Der ethnische Konflikt zwischen griechischen und türkischen Zyprern trennt Familien und ganze Dörfer. Die zyprische Lösung des Problems: Man tut so, als existiere es nicht. Jo Schück besucht den ehemaligen Touristen-Hotspot Varosha - der seit dem Krieg im Wach-Koma liegt. Früher verbrachte der europäische Jetset in Varosha seinen Urlaub. Bis 1974 ballten sich dort 90 Prozent aller Hotelzimmer Zyperns. Am Strand küsste einst Liz Taylor ihren Richard Burton. Dann wurde die Stadt innerhalb weniger Stunden geräumt. Heute kontrolliert das türkische Militär die verbotene Zone - sie wurde zum Symbol für den jahrzehntelangen Stillstand im Friedensprozess. Man ahnt: Bis zur Versöhnung ist es noch ein weiter Weg. Eine der Folgen des Konflikts auf Zypern ist die große Vertreibungs- und Umsiedlungswelle. Die griechischen Zyprer mussten in den Süden umsiedeln, die türkischen in den Norden. Eine Trennung, die an Absurdität kaum zu überbieten ist: die Teilung geht mitten durch die Stadt, das erinnert an Berlin. Am eigenen Leibe erfahren hat das zum Beispiel der türkisch-zypriotische Schriftsteller Gürgenç Korkmazel, den Jo Schück zum Gespräch trifft. Korkmazel ist in Paphos, im Süden geboren, musste aber in seiner Kindheit in den Norden übersiedeln. Ein Trauma, das ihn bis heute beschäftigt.