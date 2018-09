aspekte am 28. September 2018

• Heikle Staatsbesuche - eine kleine Kulturgeschichte des Roten Teppichs: Für den Journalisten Deniz Yücel, der ein Jahr aufgrund einer Willkür-Maßnahme in der Türkei inhaftiert war, scheint der rote Teppich für Erdoğan wie ein Verrat an all jenen, die sich in der Türkei "nach einer freiheitlichen, demokratischen und säkularen Gesellschaft sehnen." Wird hier aus Opportunität der Kotau geprobt, um das militär- und flüchtlingspolitisch wichtige Erdoğan-Regime zu beschwichtigen? Der vehemente Protest gegen Staatsempfänge für Despoten, die daheim die Opposition aufs Brutalste verfolgen, hat lange Tradition in Deutschland: vom berüchtigten Schah-Besuch anno 1967 bis hin zu den Besuchen von Putin, Orban oder chinesischen Machthabern. Wie weit kann und darf sich unser Rechtsstaat aus Gründen des politischen Kalküls verbiegen?