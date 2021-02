"Bist Du Jude, oder was?"

Wie kann man Antisemitismus begegnen und was ist nötig, um ihn wirksam zu bekämpfen? Die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Flossenbürg in Bayern versucht dies mit Projekten, an denen unter anderen auch Geflüchtete mit muslimischem Hintergrund teilnehmen. Der YouTuber Philip Schlaffer war selbst lange Jahre Neonazi und Antisemit und will auf einem eigenen Kanal junge Leute von rechtsradikalem Denken abbringen.