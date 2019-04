Seit Monaten beobachtet Kontinentaleuropa das zähe Ringen um den Brexit - zunächst mit Unverständnis und Trauer, dann mit stetig wachsender Fassungslosigkeit und Verdruss. In der britischen Regierung tobt ein Machtkampf, das Unterhaus weiß nur, was es nicht will, das Land bleibt erkennbar gespalten. In dieser schwierigen Situation mag es helfen, die Perspektive zu wechseln und sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Wer mit dem Historiker Brendan Simms spricht ("Die Briten und Europa. Tausend Jahre Konflikt und Kooperation"), erfährt Erstaunliches: Großbritannien sei die letzte verbliebene Großmacht Europas - auch ohne Empire, sein Verfassungsmodell habe sich als extrem robust erwiesen, das Vereinigte Königreich sei bislang noch immer gestärkt aus Konflikten herausgegangen: "Kontinentaleuropa hat vor 1945 versagt, und die heutige Europäische Union versagt nur etwas weniger". "Divide et impera" - teile und herrsche: Nach diesem Grundsatz behauptete Großbritannien jahrhundertelang erfolgreich seine Ausnahmestellung und spielte seine europäischen Rivalen gegeneinander aus. In den Brexit-Verhandlungen stand den britischen Unterhändlern (vielleicht erstmals in der Geschichte) eine geschlossene Front von 27 EU-Staaten entgegen. Sollte Großbritanniens berühmte "soft power", also die Fähigkeit, andere dazu zu bewegen, das zu wollen, was man selber will, etwa erloschen sein? aspekte hat Brendan Simms in Cambridge besucht.