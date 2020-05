aspekte am 29. Mai 2020

Der Filmbranche drohen durch die Folgen des Coronavirus zwei Milliarden Euro Umsatzeinbußen. Außerdem sind 36 Prozent der 80.000 Arbeitsplätze akut gefährdet. Kinos sind zwar in einigen Bundesländern schon wieder geöffnet, die Zuschauerzahlen jedoch spärlich – jede Woche mit geschlossenen Kinos bedeutet für die Branche 17 Millionen Euro Ertragsverluste. Daher fordert die AG Kino eine bundeseinheitliche Öffnung am 2. Juli. Gewinner der Krise sind Streaming-Dienste, die fürs Heimkino im Lockdown einen starken Abonnentenzuwachs verzeichnen konnten. Etliche Filme kommen gar nicht mehr ins Kino, sondern landen als Video on Demand im Netz, wie das teure US-Weltkriegsdrama "Greyhound" mit Tom Hanks. Alle geplanten Filmstarts wurden wegen Corona verschoben – was bedeutet das für die Verleiher? Werden es Arthouse-Filme in Zukunft schwerer haben, sich auf dem schwer gebeutelten Markt zu behaupten? Zerstört Corona das Gemeinschaftserlebnis Kino? Drehbücher werden umgeschrieben, Filmdreharbeiten sind massiv betroffen: Erst abgesagt und jetzt nur unter strengsten Vorkehrungen möglich: abgeschottete Filmsets, Schauspieler auf Abstand, Kussszenen nur nach Tests und freiwilliger Quarantäne. All das kostet mehr - und keine Versicherung ist bereit, Projekte für Covid-19-Ausfälle in der Crew zu versichern. Auch die Filmförderung hat weniger Geld zur Verfügung. Film ist auch ein Wirtschaftsfaktor - das mahnt die SPIO, Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, an und fordert einen Stabilitätsfonds, um die bedrohten Betriebe und Beschäftigten aufzufangen.