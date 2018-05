Quelle: Aufbau Verlag

Wenn es Literatur gibt, die existenzielle Gewalterfahrung auf so eindringliche Weise vermittelt, dass man meint, unmittelbar am Schauplatz unmenschlichen Geschehens Augenzeuge zu sein, dann ist es dieses Buch: "Menschenwerk" von Han Kang. Die Autorin beschreibt, was die Gewaltexzesse der Militärjunta 1980 in Süd-Korea bei der Niederschlagung der Studenten-Demonstrationen von Gwangju mit Menschen bis heute machen. Der Roman ist ein unter die Haut gehendes Plädoyer für Menschlichkeit, für Mut im Angesicht von brutaler Gewalt und für Herzenswärme. Nach Han Kangs vieldiskutiertem Meisterwerk "Die Vegetarierin" also erneut ein Buch von radikaler Hellsichtigkeit. aspekte trifft die Schriftstellerin am Schauplatz des Massakers in Gwangj.