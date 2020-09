aspekte on tour - am 3. April 2020

"Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein", so lautet der Titel des aktuellen Buches von Benjamin Maack. Ein Bericht aus dem Innenleben eines an Depressionen erkrankten Menschen. Maack weiß, wovon er schreibt, hatte ihn doch die Krankheit mehrmals so fest im Griff, dass nur noch ein Klinikaufenthalt ihn im Leben hielt. Schonungslos offen lässt der Familienvater seine Leser eintauchen in die Welt der Dunkelheit, der Selbstmordgedanken, der Verzweiflung und Unrast seiner Seele. Ein Leidensweg in Echtzeit – aus dem der Autor doch immer auch ein Auftauchen, ein Überleben sucht. Ein Skype-Interview über Maacks Situation und darüber, was der Corona-Lockdown für ihn bedeutet.