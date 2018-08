Debüt-Regie mit Mozarts "Zauberflöte" Quelle: Salzburger Festspiele / Sandra Then

Die junge amerikanische Regisseurin Lydia Steier inszeniert die wohl berühmteste Mozart-Oper als märchenhafte Erzählung mit Bezügen zur heutigen Zeit. "Die Zauberflöte" ist für sie nicht nur eine der populärsten Opern, sondern auch eines der vielschichtigsten Werke überhaupt.

„Es ist wahnsinnig schwer zu inszenieren. Es sind zwei unterschiedliche Stücke. Man hat das märchenhafte im ersten Teil und das zweite ist eher die philosophische, freimaurerische vielleicht. Es ist wirklich so wechselhaft und schnell und kann wunderbar sein, wenn die Bilder auch dazu stimmen."

"Wir wohnen potentieller Weise auch in einem Moment, wo genau so eine Kollaps vor uns steht. Wenn man überlegt Atomwaffenkrise in Nordkorea, oder so ökonomischer Krieg, man weiß nicht, wo es hingeht. Was man spürt, ist eine Unsicherheit und eine Angst. Und wir stellen mal die Frage, ob das auch damals so war, ob man etwas in der Luft spürt, dass diese idyllischen Bilder auch einen Hauch von Verderben hatten damals.“